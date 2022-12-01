В России за сутки коронавирусом заболели 6 785 человек

В России за последние сутки подтверждено 6 785 новых случаев заражения коронавирусом, что на 11,4% больше, чем накануне (6 088). Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Рост заболеваемости Covid-19 отмечается второй день подряд.

Суточный прирост новых заражений оказался максимальным за последний месяц. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (1 390), Санкт-Петербурге (626), Свердловской области (305), а также в Московской области (286) и Пермском крае (275).

Количество госпитализаций за сутки немного снизилось, составив 1 311 человек. Напомним, днем ранее в больницы попал 1 341 больной ковидом.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 33 регионах страны», – уточнили в оперштабе.

За сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом. Выписано в связи с выздоровлением 5 865 человек, на 5,5% больше по сравнению с предыдущим днем.

Москва, Наталья Петрова

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