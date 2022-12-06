Число госпитализаций с ковидом в России выросло более чем в 2,5 раза

В России за сутки выявлен 5 561 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19. Второй день подряд суточная заболеваемость ковидом снижается. По сравнению с предыдущим днем число новых случаев инфицирования уменьшилось на 106.

В то же время количество госпитализаций за сутки выросло более чем в 2,5 раза. За отчетный период в больницы попал 1 471 человек, что на 151,5% больше в сравнении с предшествующим днем.

«Увеличение количества госпитализаций отмечено в 72 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За сутки подтверждено 59 летальных исходов (накануне 52).

«Выписано в связи с выздоровлением 6 690 человек, на 44% больше по сравнению с 5 декабря», – говорится в сообщении.

Добавим, что в лидерах по числу новых случаев Covid-19 остаются Москва – 963 заболевших, Санкт-Петербург (824) и Свердловская область (318).

Москва, Наталья Петрова

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