Суточный прирост больных Covid-19 в России оказался максимальным с конца октября

В России заметно выросла суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувший день в стране подтверждено 6 935 новых случаев заражения. Это на 1 374 случая больше, чем накануне, свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с Covid-19. Суточный прирост заболевших оказался максимальным с 30 октября.

Наибольшее число новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве – 1727 зараженных, Санкт-Петербурге (872), Свердловской области (329), Пермском крае (205) и Самарской области (178). В столице количество новых заболевших почти вдвое больше, чем в предшествующие сутки (963).

Выросло и число госпитализаций. За сутки в больницы попали 1 556 больных Covid-19, что на 5,8% больше по сравнению с предыдущим днем. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 регионах, снижение – в 35, уточнили в оперштабе. Еще в 11 субъектах РФ ситуация осталась без изменений

Скончались за сутки 58 пациентов с ковидом. Вместе с тем, за тот же период выздоровело 6 794 человека, на 1,6% больше в сравнении с предшествующими сутками.

Москва, Наталья Петрова

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