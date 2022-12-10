В России вновь выявили более 7 тысяч новых случаев Covid-19

В России за минувшие сутки выявлено 7 397 новых случаев коронавирусной инфекции, что немного меньше показателя предыдущего дня, когда было зарегистрировано 7 465 заболевших. Третий день подряд в стране регистрируют более 7 тысяч новых заражений ковидом.

Наибольший прирост случаев Covid-19, как сообщает оперштаб, зафиксирован в Москве (1 267), Санкт-Петербурге (949), Свердловской области (346) и Пермском крае (314).

За последние сутки госпитализировано 1 475 пациентов с ковидом, на 1,9% больше по сравнению с предшествующим днем. При этом выписано в связи с выздоровлением 6 446 человек, на 7,5% больше предыдущего показателя.

Подтверждено 54 летальных исхода (накануне 52).

Москва, Наталья Петрова

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