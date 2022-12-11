В России за сутки почти вдвое снизилось число госпитализаций с Covid-19

В России за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 7 096 человек. Это на 301 случаев меньше, чем накануне (7 397), следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

Лидерами по росту заболеваемости по-прежнему остаются Москва (1 237 заразившихся), Санкт-Петербург (907) и Свердловская область (351).

Вместе с тем, число госпитализаций за последние 24 часа снизилось почти в два раза: в больницы попали 763 человека против 1 475 человек днем ранее. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 15 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 63 регионах страны, в семи субъектах РФ ситуация осталась без изменений, уточнили в оперштабе.

За сутки выписано в связи с выздоровлением 5 718 человек, на 11,3% меньше по сравнению с предыдущим показателем. За этот же период подтвержден 51 летальный исход (накануне 54).

С начала пандемии в России зарегистрировано 21 665 152 случая заражения коронавирусом, скончались 392 611 человек.

Москва, Наталья Петрова

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