Число новых больных и госпитализаций с Covid-19 выросло на 11% за неделю

Россияне стали болеть Covid-19 и попадать с ним в больницы в среднем на 11% чаще, чем неделю назад. Заболеваемости на 100 тыс. населения в последние семь дней составила 32,9, на 11,1% больше, чем за неделю до этого.

Рост госпитализаций по итогам недели составил 11%. За минувшие сутки число госпитализаций в ковидные отделения снизилось.

«Количество госпитализаций за сутки составило 632 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 17,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах, снижение – в 48. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост новых больных сократился на 720 человек, до 6 376 новых случаев. Большинство пришлось на Москву (1213 человек) и Санкт-Петербург (914), Свердловскую область (355).

За неделю заболеваемость выросла в 59 регионах, в том числе в 22 регионах более, чем в среднем по стране.

Еще 5 032 человека выписаны из стационаров за сутки. Это на 12% меньше, чем накануне. Подтверждено 50 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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