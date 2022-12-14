В России отмечен резкий скачок числа случаев заражения Covid-19

В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Новых заразившихся за минувший день выявлено более чем на 1,5 тыс. человек больше, чем сутками ранее. За 24 часа в стране, по данным оперштаба, зарегистрировано 7 532 новых случая Covid-19 против 5 977 накануне.

Больше всего новых случаев инфицирования, как и прежде, зафиксировано в Москве – 1 847, Санкт-Петербурге – 973 и Свердловской области – 371. Надо отметить, что в российской столице число заболевших увеличилось на 829 человек.

Вместе с тем, количество госпитализаций за сутки составило 1 607 человек, снизившись в сравнении с предшествующим днем на 2%. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За сутки выписано в связи с выздоровлением 7 675 человек, на 12,2% больше предыдущего показателя.

Подтверждено 55 летальных исходов (накануне 59).

Москва, Наталья Петрова

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