Суточный прирост ковидных больных в России превысил 8 тысяч

В России впервые с 23 октября выявили более 8 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. За последние 24 часа в стране зарегистрирован 8 451 новый случай Covid-19. Это на 7,9% больше, чем накануне (7 833), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Наибольший суточный прирост больных по-прежнему фиксируется в Москве (2 131), Санкт-Петербурге (1 098) и Свердловской области (381).

За сутки в больницы попали 1 400 человек, на 1% больше по сравнению с предыдущим днем. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах, снижение – в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в десяти субъектах, отметили в оперштабе.

Вместе с тем подтверждено 59 летальных исходов. Выздоровело за сутки 7 393 человека.

Москва, Наталья Петрова

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