В России число ковидных госпитализаций за сутки снизилось еще почти на 27%

В России за сутки выявлен 6 341 новый случай заражения коронавирусом. Это на 12,2% меньше, чем накануне (7 222), следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

Число госпитализаций также продолжило снижаться. За последние 24 часа в больницы попало 573 пациента с коронавирусной инфекцией – на 26,7% меньше по сравнению с предшествующими сутками.

Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах, снижение – в 48 регионах, уточнили в оперштабе. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах России.

За сутки подтверждено 50 летальных исходов.

Выздоровело за минувший день 5 564 человека, на 12,2% меньше, чем накануне.

В оперштабе отметили, что заболеваемость Covid-19 в России за прошедшую неделю увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 5,5%. В то же время показатель госпитализации за минувшую неделю снизился в сравнении с предшествующей неделей на 1,7%.

Всего за время пандемии в стране зарегистрирован 21 722 415 случаев заражения ковидом. Выздоровел 21 115 232 человек, скончались – 393 050.

Москва, Наталья Петрова

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