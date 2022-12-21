В России выявили 7 442 новых случая Covid-19

В России за сутки зарегистрировано 7 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущим днем число заболевших увеличилось на 1 448 человек, или на 24,2%, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

В больницы за сутки поступили 1 341 пациентов с ковидом, на 14,3% меньше, чем накануне.

Полностью поправились 8 359 человек. Подтверждено 59 летальных исходов.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (1 929), Санкт-Петербурге (1 157) и Свердловской области (340).

Москва, Наталья Петрова

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