В России за сутки выявили 6,2 тыс. случаев заражения ковидом

В России за сутки подтверждено 6 202 случая заражения коронавирусом. Новых заболевших оказалось на 1005 человек больше, чем накануне (5 197), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

В то же время число госпитализаций больных Covid-19 за минувший день снизилось на 11,8% по сравнению с предыдущим показателем. В больницы попали 1 113 заболевших.

За сутки подтверждено 56 летальных исходов (днем ранее 59). «Выписано в связи с выздоровлением 8 110 человек, на 5,4% больше по сравнению с 27 декабря», – говорится в сообщении.

Всего в России с начала пандемии выявлено 21 781 026 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 393 491 человек, выздоровели – 21 84 777.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что заболеваемость Covid-19 в России снижается вторую неделю подряд. По ее словам, за последние семь дней она снизилась на 7,3%. Об этом глава ведомства сообщила в интервью телеканалу «Россия 24». Попова также отметила, что сегодня ковид занимает свою нишу среди сезонных инфекций.

Отвечая на вопрос, нужна ли вакцинация от коронавируса, глава ведомства сказал, что «сегодня этим вопросом озадачены ученые во всем мире». По ее словам, «регулирование вопроса вакцинации против ковида – одна из наших основных задач». «В разных странах решения принимаются разные, но в основном все делают бустерную иммунизацию для групп риска. Не тотально всем всегда, а бустерно для групп риска. Я думаю, что к началу весны решение будет принято на следующий сезон. А уже понятно, что это сезонная история», – заключила Попова.

Москва, Наталья Петрова

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