Суточная заболеваемость коронавирусом в России снижается

В России за минувшие сутки выявлено 5 527 новых случаев коронавируса, что меньше вчерашних показателей, когда зафиксировали 5 810 заболевших. Об этом свидетельствуют данные федерального штаба по контролю за распространением инфекции.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве (+1 283 новых случая), Санкт-Петербурге (+708) и Башкортостане (+349).

В целом по России госпитализирован 831 человек, на 13,1% меньше по сравнению с 30 декабря. При этом выписано в связи с выздоровлением 7 515 человек, на 2,3% меньше, чем накануне.

Подтверждено 58 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 102 тысячи тестов на коронавирус.

Москва, Светлана Антонова

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