Число заболевших ковидом в России за сутки упало до нового минимума

В России за сутки выявлено 3 080 случаев заражения коронавирусом, что стало новым минимумом с середины июля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с Covid-19. Число заболевших снизилось на 804 человека по сравнению с предыдущими сутками, когда было зарегистрировано 3 884 случая заражения.

Наибольший прирост зараженных отмечен в Москве – 544, Санкт-Петербурге (507) и в Башкирии (367).

Вместе с тем, число госпитализаций за 24 часа выросло на 35,1% в сравнении с предшествующим показателем: в больницы попали 512 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 43 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 14 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 28 субъектах РФ», – уточнил оперативный штаб.

Выздоровело за сутки 5 482 человека – на 22,1% больше в сравнении со 2 января. В то же время подтверждено 48 летальных исхода (накануне 43).

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 21 810 511 случаев Covid-19, скончались 393 853 заболевших, выздоровели – 21 223 056.

Москва, Наталья Петрова

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