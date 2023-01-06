В России суточный прирост больных ковидом составил более 3,4 тыс. человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 3 439 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 165 случаев меньше по сравнению с показателем предыдущего дня (3 274), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Наибольший суточный прирост заболевших, как и прежде, зафиксирован в Москве (1 156), Санкт-Петербурге (387), а также в Башкирии (299).

За сутки в больницы попали 673 пациента с ковидом, что на 6,7% меньше по сравнению с предшествующим днем. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах, снижение количества госпитализаций – в 38 регионах страны, уточнили в оперштабе. Еще в 17 субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

Вместе с тем, за 24 часа выздоровели 4 685 человек, на 0,7% меньше по сравнению с предыдущим показателем.

За сутки подтвержден 41 летальный исход (накануне 47).

Всего в России выявлено 21 820 552 случая Covid-19, справились с болезнью 21 237 402 человека, скончались – 393 986.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»