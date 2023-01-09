В России за сутки выявили менее 3 тысяч заболевших Covid-19

Суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в России опустился ниже отметки 3 тысячи. За последние 24 часа в стране зафиксировано 2 754 новых заболевших. Это минимальное значение с 5 июля прошлого года, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (793), Санкт-Петербурге (277) и Башкирии (203).

Как отметили в оперативном штабе, заболеваемость коронавирусом в РФ за прошедшую неделю снизилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей. Рост числа заболевших отмечен лишь в четырех российских регионах.

Продолжает снижаться и число госпитализаций. За сутки в больницы попал 441 пациент с коронавирусной инфекцией, что на 7,4% меньше в сравнении с 8 января.

В целом за минувшую неделю показатель госпитализации снизился по сравнению с предыдущей неделей на 31,7%. Рост числа госпитализаций зарегистрирован в семи субъектах РФ, в том числе в двух регионах зафиксировано увеличение госпитализаций более, чем в среднем по стране.

За сутки в стране подтвержден 41 летальный исход, связанный с последствиями заражения ковидом. Вместе с тем, выздоровело 2 990 человек, что на 19,1% меньше в сравнении с 8 января 2023 года.

Всего в России с начала пандемии выявлено 21 829 736 случаев заражения коронавирусом, скончались 394 121 человек, выздоровели – 21 248 549.

Москва, Наталья Петрова

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