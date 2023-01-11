Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вновь превысил 4 тысячи

В России зафиксирован заметный рост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки подтвержден 4 201 новый случай Covid-19, что на 1 169 больше, чем накануне (3 032), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (1 678), Санкт-Петербурге (335), а также в Свердловской области (165).

В то же время число госпитализаций за сутки снизилось на 15,7% по сравнению с предыдущим показателем – в больницы попали 900 пациентов с коронавирусом.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 44 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 34 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За 24 часа подтверждено 46 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. «Выписано в связи с выздоровлением 5 122 человека, на 1,2% больше по сравнению с 10 января», – говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в России выявлено 21 млн. 836 тыс. 969 случаев заражения ковидом, от последствий инфекции скончались 394 214 человек, выздоровели 21 млн 258 тыс. 733 человек.

Москва, Наталья Петрова

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