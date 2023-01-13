Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вновь превысил 5 тысяч

В России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекций перевалил за 5 тыс. человек впервые с 1 января текущего года. За 24 часа выявлено 5 078 новых случаев Covid-19. По сравнению с предыдущими сутки число новых заболевших выросло на 403, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (1 728), Санкт-Петербурге (442) и Свердловской области (248).

За сутки в стране госпитализировали 876 заболевших против 882 днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 39 регионах и уменьшилось в 38, в восьми субъектах ситуация не изменилась.

Количество летальных исходов из-за коронавируса выросло за сутки на 47.

В то же время выздоровели 4 271 человек, что на 5,9% меньше по сравнению с 12 января.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 21 млн 846 тыс. 722 случая Covid-19. Умерли из-за ковида 394 309 человек, победили болезнь 21 млн 267 545 человек.

Москва, Наталья Петрова

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