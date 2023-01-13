В Японии зарегистрирован новый рекорд по смертям от Covid-19

За минувшие сутки в Японии подтвердили 523 летальных исхода больных коронавирусом. Это стало новым рекордом за все время с начала пандемии, передает 47news со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

Предыдущий пик смертности пришелся на 11 января, когда зарегистрировали 520 летальных исходов.

Медики выявили за сутки 143 343 новых случая Covid-19, из них 695 – в тяжелой форме.

Япония только в октябре полностью открыла границы для иностранных туристов после отмены ограничений в связи с пандемией коронавируса. В декабре в стране случился всплеск заболеваемости Covid-19.

Токио, Наталья Рязанова

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