российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 декабря 2022, 14:14 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Японии за сутки от Covid-19 скончалось рекордное число заболевших

В Японии наблюдается всплеск заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, это связано с тяжелым течением болезни у пожилых пациентов.

Накануне в Японии скончались 415 человек, зараженных ковидом. Это стало максимальным показателем за всю пандемию. Сегодня министерство здравоохранения Японии зафиксировало 420 летальных исходов.

Власти решили ужесточить коронавирусные ограничения. Теперь от приезжающих из материкового Китая будут требовать тест на отсутствие Covid-19. Если анализ будет положительным, путешественников поместят в карантин на неделю.

Ранее Япония отменила обязательную сдачу ПЦР-теста для тех, у кого есть сертификат о вакцинации, при этом человек должен быть привиться не менее трех раз.

За все время пандемии в Японии зафиксировали более 29,1 млн случаев коронавируса, около 56,9 тысяч пациентов скончались от последствий заболевания.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Забайкалье уничтожили вакцины от ковида, предназначенные для ВИЧ-инфицированных / Заболеваемость Covid-19 в России снижается пятый день подряд / В России выявили 5 335 заболевших Covid-19 за сутки / В России за сутки выявили 6 595 новых случаев коронавируса / В России за сутки выявили меньше семи тысяч случаев Covid-19 / В аэропортах Индии вернули ковид-тестирование пассажиров / В России за сутки более семи тысяч человек заболели коронавирусом / В России выявили почти шесть тысяч новых больных Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,