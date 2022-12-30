В Японии за сутки от Covid-19 скончалось рекордное число заболевших

В Японии наблюдается всплеск заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, это связано с тяжелым течением болезни у пожилых пациентов.

Накануне в Японии скончались 415 человек, зараженных ковидом. Это стало максимальным показателем за всю пандемию. Сегодня министерство здравоохранения Японии зафиксировало 420 летальных исходов.

Власти решили ужесточить коронавирусные ограничения. Теперь от приезжающих из материкового Китая будут требовать тест на отсутствие Covid-19. Если анализ будет положительным, путешественников поместят в карантин на неделю.

Ранее Япония отменила обязательную сдачу ПЦР-теста для тех, у кого есть сертификат о вакцинации, при этом человек должен быть привиться не менее трех раз.

За все время пандемии в Японии зафиксировали более 29,1 млн случаев коронавируса, около 56,9 тысяч пациентов скончались от последствий заболевания.

Токио, Зоя Осколкова

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