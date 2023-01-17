В России за сутки коронавирус выявили еще у 4 042 человек

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России сокращается третий день подряд. За последние 24 часа в стране выявлено 4 042 новых случая Covid-19, что на 247 случаев меньше, чем накануне, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

В то же время число госпитализаций за сутки увеличилось в 2,4 раза. В больницы попали 877 пациентов с ковидом, на 141,6% больше по сравнению с предшествующими сутками (363). Рост числа госпитализаций отмечен в 66 регионах, снижение произошло в 10 регионах страны, еще в девяти субъектах РФ ситуация не изменилась, уточнили в оперштабе.

За сутки подтверждено 45 смертей из-за коронавируса (накануне 40).

Вместе с тем, «выписано в связи с выздоровлением 4 933 человека, на 42,3% больше по сравнению с 16 января», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 21 млн 864 тыс. 944 случая Covid-19, скончались 394 тыс. 483 человека, выздоровели 21 млн 283 тыс. 39 человек.

Москва, Наталья Петрова

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