российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 14:53 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Более 6 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

В России за минувшие сутки подтверждено 6 078 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное значение с 29 декабря, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19. Число новых заболевших выросло на 164 по сравнению с предыдущим днем.

Вместе с тем число госпитализированных пациентов за сутки не изменилось. В больницы, как и днем ранее, попали 837 человек. Количество госпитализаций увеличилось в 34 регионах, снизилось – в 39 регионах, осталось без изменений – в 12 субъектах РФ.

За сутки подтвержден 41 летальный исход, связанный с ковидом. Выздоровели 4 698 человек, на 8,8% меньше в сравнении с 19 января.

За все время пандемии в России зарегистрировано 21 млн 882 тыс. 414 случаев Covid-19, скончались 394 тыс. 610 пациентов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Пандемия коронавируса, Россия,