Более 6 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

В России за минувшие сутки подтверждено 6 078 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное значение с 29 декабря, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19. Число новых заболевших выросло на 164 по сравнению с предыдущим днем.

Вместе с тем число госпитализированных пациентов за сутки не изменилось. В больницы, как и днем ранее, попали 837 человек. Количество госпитализаций увеличилось в 34 регионах, снизилось – в 39 регионах, осталось без изменений – в 12 субъектах РФ.

За сутки подтвержден 41 летальный исход, связанный с ковидом. Выздоровели 4 698 человек, на 8,8% меньше в сравнении с 19 января.

За все время пандемии в России зарегистрировано 21 млн 882 тыс. 414 случаев Covid-19, скончались 394 тыс. 610 пациентов.

Москва, Наталья Петрова

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