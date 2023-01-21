В России выявлено 6 014 новых случаев Covid-19 за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировано 6 014 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 64 случая меньше, чем накануне (6 078), свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций пациентов с ковидом также немного уменьшилось. За 24 часа в больницы попали 834 человека, на 0,4% меньше по сравнению с 20 января. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 36 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

Вместе с тем, за сутки выписано в связи с выздоровлением 4 586 человек, или на 2,4% меньше в сравнении с предыдущим днем. За тот же период зарегистрировано 43 случая смерти из-за последствий Covid-19. Всего с начала пандемии в России от ковида скончались 394 тыс. 653 человека.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 21 млн 888 тыс. 428 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 21 млн 302 тыс. 505 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»