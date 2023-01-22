В России за сутки почти вдвое снизилось число госпитализаций с Covid-19

Суточный прирост заразившихся корановирусом в России составил 5 729 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Число новых заболевших по сравнению с предыдущими сутками уменьшилось на 285.

В то же время число госпитализаций пациентов с Covid-19 за сутки снизилось почти вдвое. За 24 часа в больницы попали 427 человек, на 48,8% меньше по сравнению с 21 января, когда количество госпитализаций составило 834.

За прошедший день от ковида скончались 41 человек (накануне 43).

Выздоровели за сутки 4 021 человек, или на 12,3% меньше в сравнении с 21 января.

Всего в России с начала пандемии выявлено 21 млн 894 тыс. 157 случаев заражения коронавирусом, скончались 394 694 заболевших, выздоровели 21 млн 306 тыс. 526 человек.

Москва, Наталья Петрова

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