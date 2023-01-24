В России число госпитализаций с Covid-19 выросло за сутки более чем в 2,5 раза

В России за последние сутки выявлено 4 702 новых случая заражения коронавирусом. Суточный прирост заболевших оказался на 17 случаев меньше, чем днем ранее, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Вместе с тем, количество госпитализаций пациентов с ковидом за 24 часа увеличилось более чем в 2,5 раза, или на 168%. В больницы попали 970 человек против 362 человек сутками ранее.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 65 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в девяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За прошедший день подтверждено 42 летальных исхода, связанных с Covid-19. Выписано в связи с выздоровлением 5 466 человек, что на 50,2% больше по сравнению с 23 января.

Всего в России зарегистрировано 21 млн 903 тыс. 578 случаев новой коронавирусной инфекции, скончались от заболевания 394 тыс. 777 человек, выздоровели 21 млн. 315 тыс. 632.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»