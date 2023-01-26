В России впервые за месяц выявили более 7 000 случаев Covid-19 за сутки

За последние 24 часа в России выявлено 7 077 новых случаев заражения ковидом. Суточный прирост заболевших превысил отметку 7 тысяч человек впервые с 23 декабря, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (2 411), Санкт-Петербурге (704) и Московской области (349).

Число госпитализаций за сутки составило 973 человека и вырослона 8,2% по сравнению с 25 января. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 38 регионах, снижение – в 40 регионах. В семи субъектах РФ ситуация не изменилась.

За сутки подтверждено 40 летальных исходов, связанных с Covid-19.

Вместе с тем, за минувший день выздоровело 5 270 человек, что на 4,9% меньше по сравнению с 25 января.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 917 097 случаев заражения ковидом, от инфекции скончались 394 861 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»