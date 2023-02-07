В России более чем втрое подскочило число госпитализированных с Covid-19

В России четвертый день подряд снижается суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За 24 часа в стране выявлено 7 615 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 469 случаев меньше, чем накануне (8 084), следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

Вместе с тем, за сутки в 3,2 раза выросло число госпитализированных пациентов с ковидом. Так, в больницы попали 1 445 человек против 450 человек днем ранее. Как отмечается, увеличение числа госпитализаций отмечено в 67 регионах, снижение – в семи регионах страны, еще в 11 субъектах РФ ситуация не изменилась.

За минувший день подтверждено 43 смертей от коронавируса. В то же время выздоровели 8 455 человек, на 68,8% больше по сравнению с 6 февраля.

Москва, Наталья Петрова

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