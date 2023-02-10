Суточная заболеваемость Covid-19 в России остается больше 12 тысяч случаев

В России второй день подряд выявляют более 12 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зарегистрировано 12 392 новых случая Covid-19, информирует оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне сообщалось о 12 301 заболевшем.

Больше всего новых заражений выявлено в Москве (2 952), Санкт-Петербурге (1 224), Самарской (619), Московской (398) и Свердловской (385) областях.

Вместе с тем, число госпитализаций незначительно уменьшилось. За сутки в больницы попали 1 358 пациентов с ковидом против 1 389 сутками ранее.

За 24 часа подтверждено 37 летальных исходов среди больных Covid-19 (накануне 41).

«Выписано в связи с выздоровлением 7 503 человека, на 13,6% меньше по сравнению с 9 февраля», – говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 22 047 525 случаев заражения коронавирусом, скончались 395 484 пациента.

Москва, Наталья Петрова

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