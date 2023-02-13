Суточный прирост Covid-19 в России упал до 11 006 случаев

За минувшие сутки в России выявлено 11 006 случаев коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущим днем количество новых заражений уменьшилось на 1 341, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

Отмечается, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 30,5% в сравнении с предыдущей семидневкой. Рост числа заболевших зафиксирован в 74 регионах.

Число госпитализаций с ковидом за сутки сократилось на 11,8% и составило 608 человек. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 регионах РФ, снижение – в 42 регионах, еще в 16 субъектах страны ситуация не изменилась.

В то же время показатель госпитализации за минувшую неделю увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 23,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 62 регионах.

За сутки зарегистрировано 30 смертей среди пациентов с ковидом (накануне 31). Выздоровело 6 484 человека, что на 4,7% меньше в сравнении с 12 февраля.

Москва, Наталья Петрова

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