Суточный прирост Covid-19 в России опустился ниже 10 000 случаев

В России третий день подряд снижается суточная заболеваемость Covid-19. В то же время число госпитализаций за сутки выросло в 2,7 раза, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекций. За последние 24 часа в стране выявлено 9 826 новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущими сутки количество новых заболевших уменьшилось на 1 180.

В больницы за прошедший день попали 1 662 пациента с коронавирусной инфекцией, на 173,4% больше по сравнению с 13 февраля. Увеличение числа госпитализированных отмечено в 70 регионах, снижение – в 10 регионах страны. Ситуация не изменилась в пяти субъектах РФ.

За сутки подтверждено 35 летальных исходов, связанных с ковидом, накануне сообщалось о 30 смертях

Выздоровели за сутки 10 420 человек, на 60,7% больше по сравнению с 13 февраля.

На сегодняшний день в России зафиксировано 22 млн 93 тыс. 549 случаев заражения коронавирусом, скончались 395 616 человек, выписаны в связи с выздоровлением 21 млн 449 тыс. 598 человек.

Москва, Наталья Петрова

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