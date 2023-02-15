Заболеваемость Covid-19 в России резко выросла: почти 13,5 тыс. случаев заражения за сутки

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки превысило 13 тысяч. За 24 часа выявлено 13 436 новых заболевших – это максимальный показатель с середины октября прошлого года, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. По сравнению с предыдущим днем число заразившихся выросло на 3 610.

Наибольший суточный прирост заболевших отмечен в Москве (3 862), Санкт-Петербурге (1 271), Самарской (719), Свердловской (421) и Воронежской (301) областях.

Вместе с тем число госпитализированных за сутки уменьшилось. В больницы попали 1 548 пациентов с Covid-19, что на 6,9% меньше по сравнению с 14 февраля. Увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 40 регионах. В таком же количестве регионов количество госпитализаций снизилось.

За сутки подтверждено 36 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Выписан в связи с выздоровлением 12 071 человек, на 15,8% больше в сравнению с предшествующим днем.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 22 106 985 случаев заражения, скончались 395 652 человека.

Москва, Наталья Петрова

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