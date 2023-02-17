В России за сутки выявили более 15 000 заболевших Covid-19

В России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией превысил 15 тыс. человек впервые с середины октября прошлого года. За последние 24 часа в стране выявлено 15 359 новых случаев Covid-19, что на 619 больше, чем накануне (14 740), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.
Несмотря на рост заболеваемости, число госпитализированных пациентов с ковидом продолжает незначительно сокращаться третий день подряд. За сутки в больницы попали 1 510 человек, на 0,4% меньше по сравнению с 16 февраля.
Как уточнили в оперштабе, увеличение числа госпитализаций отмечено в 43 регионах, снижение – в 33 регионах.
За минувший день подтверждено 38 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Выписаны с связи с выздоровлением 11 245 человек, на 0,9% больше в сравнении с 16 февраля.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 22 137 084 случая Covid-19, скончались 395 727 человек, выздоровели – 21 484 054.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube