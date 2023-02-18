Суточная заболеваемость Covid-19 в России остается выше 15 000 случаев

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России второй день подряд остается выше 15 тысяч. За 24 часа выявлено 15 318 случаев заражения – это чуть меньше, чем накануне (15 359), свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве (2 854), Санкт-Петербурге (1 420), Самарской (1 041), Свердловской (440) и Тюменской (436) областях.

Между тем число госпитализаций третий день держится на отметке 1,5 тыс. За сутки в больницы попали 1 504 человека, на 0,4% меньше по сравнению с 17 февраля. Увеличение числа госпитализированных отмечено в 32 регионах, снижение – в 42 регионах страны, еще в 11 субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

За минувший день подтверждено 36 летальных исходов. Выздоровело за сутки 11 439 человек, на 1,7% больше в сравнении с 17 февраля.

Всего с начала пандемии в России подтверждено 22 152 402 случая заражения коронавирусом, скончались и 395 763 заболевших, выздоровели до 21 495 493.

Москва, Наталья Петрова

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