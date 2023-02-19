В России еще 14 233 человека заболели коронавирусом

В России за сутки зарегистрировано 14 233 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. По сравнению с предыдущим днем число новых случаев Covid-19 уменьшилось на 1 085.

Снизилось и число госпитализаций. За сутки в больницы попали 799 заболевших ковидом, что в 1,9 раза, или на 46,6% меньше по сравнению с 18 февраля. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 12 регионах, снижение – в 70 регионах страны.

За сутки подтверждено 36 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Выздоровело 9 316 человек, на 18,6% меньше в сравнении с 18 февраля.

Москва, Наталья Петрова

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