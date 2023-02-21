В России за сутки выявили менее 12 тысяч заболевших Covid-19

За минувший день в России выявили 11 277 новых случаев коронавируса. Заболеваемость снижается четвертый день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки в больницы попали 1 830 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 71 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 13 994 человека, подтверждено 38 летальных исходов. Таким образом, за весь период пандемии в России зарегистрировано 22 189 988 случаев Covid-19, из них 21 527 201 завершились выздоровлением. Жертвами инфекции за все время стали 395 867 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 329,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 61 тысяча тестов за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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