В России заболеваемость Covid-19 за неделю упала на 11,4%

В России второй день подряд выявляют менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом. За минувший день в стране зарегистрировано 9 580 новых случаев Covid-19, что на шесть больше, чем сутками ранее, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Наибольший суточный прирост заболевших зафиксирован в Москве (+1778), Санкт-Петербурге (+1063) и Самарской области (+709). В то же время, как отметили в оперштабе, за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 11,4%.

За сутки в больницы попали 786 пациентов с ковидом, что на 10,7% меньше по сравнению с 26 февраля. Показатель госпитализации за прошедшую неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 7,9%.

Вместе с тем, выздоровело 9 250 человек – на 5,4% меньше, чем накануне.

За 24 часа в России подтверждено 30 летальных исходов, связанных с последствиями Covid-19.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 22 262 717 случаев заражения коронавирусом, скончались 396 065 заболевших.

Москва, Наталья Петрова

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