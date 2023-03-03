В России еще свыше 14,5 тыс. человек заболели ковидом

В России за сутки выявлено 14 516 новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем число заболевших выросло на 420 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве (+2 427), Санкт-Петербурге (+1 334) и Самарской области (+598).

Вместе с тем, число госпитализированных пациентов с Covid-19 снижается третий день подряд. В больницы за сутки попали 1 546 человек, на 12,5% меньше по сравнению с 2 марта.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 26 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны», – уточнили в оперштабе.

За последние 24 часа подтверждено 40 летальных исходов, связанных с Covid-19. Выписано в связи с выздоровлением 11 512 человек, что на 17,4% меньше по сравнению с 2 марта.

Всего за все время пандемии в России подтверждено 22 314 520 случаев заражения ковидом, скончались 396 216 заболевших.

Москва, Наталья Петрова

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