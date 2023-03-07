Число госпитализаций с Covid-19 выросло почти втрое за сутки

В России продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа в стране подтверждено 10 449 новых случаев Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. По сравнению с предыдущим днем, когда было выявлено 11 163 случая заражения, число новых заболевших снизилось на 714 человек.

В то же время число госпитализированных пациентов с ковидом за сутки выросло почти втрое. В больницы попал 1 801 человек, что на 192,8% больше по сравнению с 6 марта.

Увеличение числа госпитализаций отмечено в 73 регионах, снижение – в пяти регионах страны, уточнили в оперштабе.

За сутки подтверждено 42 летальных исхода, связанных с Covid-19. Вместе с тем, выписано в связи с выздоровлением 14 373 человека – на 56,8% больше по сравнению с 6 марта.

За все время пандемии в России выявили 22 млн 363 тыс. 740 случаев заражения коронавирусом. Скончались 396 тыс. 378 заболевших, выздоровели – 21 млн 700 тыс. 795.

Москва, Наталья Петрова

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