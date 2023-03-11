За сутки в России коронавирусом заболели свыше 12,2 тыс. человек

В России за сутки выявлен 12 241 новый случай заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем, когда было зарегистрировано 10 311 заболевших, число заразившихся выросло на 1 930, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Число госпитализированных за сутки немного сократилось. В больницы попали 1 594 человека, что на 3% меньше по сравнению с 10 марта. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 38 регионах, снижение – в 36 регионах страны, уточнили в оперштабе.

Выздоровел за сутки 14 481 человек.

За 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, накануне сообщалось о 44 ковидных смертях.

Всего в России с начала пандемии выявлено 22 411 108 случаев Covid-19, скончались 396 549 заболевших, выздоровели 21 758 912 человек.

Москва, Наталья Петрова

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