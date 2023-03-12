В России за сутки более чем вдвое снизилось число госпитализаций с Covid-19

В России за последние сутки подтверждено 11 985 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Это немного меньше, чем накануне, когда был выявлен 12 241 случай заражения.

Число госпитализированных за сутки составило 758 человек, что в 2,1 раза меньше по сравнению с 11 марта. По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 10 субъектах России, снижение – в 71 регионе страны. Ситуация не изменилась в четырех субъектах.

За 24 часа от коронавируса скончались 37 человек (накануне 42).

Выздоровели за сутки 11 218 человек, что на 22,5% меньше в сравнении с 11 марта.

Всего в России с начала пандемии выявлено 22 423 093 случая заражения ковидом, скончались 396 586 пациентов, выздоровели – 21 770 130.

Москва, Наталья Петрова

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