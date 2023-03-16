Суточный прирост зараженных коронавирусом в России вновь превысил 13 000

В России суточный прирост числа заражений Covid-19 вновь превысил 13 тысяч случаев. За 24 часа в стране выявлено 13 009 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией . Это на 946 человек больше, чем сутками ранее (12 046).

Вместе с тем количество госпитализаций продолжает снижаться. За сутки в больницы попали 1 403 пациента с ковидом, что на 17% меньше по сравнению с 15 марта.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны», – говорится в сообщении.

За минувший день подтверждено 38 летальных исходов, вызванных Covid-19. Накануне сообщалось о 32 ковидных смертях.

В то же время выздоровели 11 360 человек, что на 19,4% меньше по сравнению с 15 марта.

Москва, Наталья Петрова

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