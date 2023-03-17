В России еще почти 13 тысяч человек заболели Covid-19

В России за сутки подтверждено 12 915 новых случаев коронавирусной инфекции. Это немного меньше, чем выявленное число заболевших днем ранее (13 009), следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

В больницы за сутки попали 1 530 заразивших, что на 9,1% больше по сравнению с 16 марта. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах, снижение – в 39 регионах страны, уточнили в оперштабе. Еще в четырех субъектах РФ ситуация осталась без изменения.

За 24 часа подтверждено 35 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Вместе с тем выписаны в связи с выздоровлением 12 149 человек, что на 6,9% больше по сравнению с 16 марта.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 331,5 млн тестов на Covid-19, в том числе 130 тысяч исследований за последние сутки.

Москва, Наталья Петрова

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