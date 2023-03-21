Медики сообщили о новых осложнениях у больных Covid-19

Омикрон-штамм коронавируса изменил картину осложнений после перенесенного заболевания. Теперь основная угроза приходится на эндокринную систему и желудочно-кишечный тракт, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Омикрон «переключил отсроченное воздействие на органы», но последствия все равно остались серьезными. Вирус не только частично нарушает работу органов и стирает иммунитет, он усиливает восприимчивость организма к факторам стресса и других вирусов.

«В большей степени страдает желудочно-кишечный тракт, органы эндокринной системы. Сохраняются проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушение тонуса сосудов, повышение давления, отсроченные риски тромбоза и в связи с этим нарушение работы венозной системы. Отсроченные инсульты, отсроченные инфаркты сохраняются», – сказал эксперт в беседе с ТАСС.

Последствия от перенесенного коронавируса на память и нервную систему также остались. Из-за нарушенных нейронных связей возникает мозговой туман, когда человек не понимает или забывает, что ему говорят. Поэтому у многих пациентов вслучаются панические атаки, добавил специалист.

Новые осложения зарегистрированы и у детей. После Covid-19 у них стали чаще выявлять аллргии, проблемы с эндокринной системой, ЖКТ.

Москва, Наталья Рязанова

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