Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вновь перевалил за 12 000

В России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией вновь вырос до 12 тыс. случаев. За последние 24 часа выявлен 12 001 новый случай заражения Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. По сравнению с предыдущими сутками число новых заразившихся выросло на 2 628.

Вместе с тем, число госпитализированных пациентов с ковидом практически не изменилось. За сутки в больницы попали 1 545 человек, что на 0,3% больше по сравнению с 21 марта.

За минувший день подтверждено 39 смертей среди больных Covid-19. Накануне сообщалось о 34 летальных исходах.

В то же время выздоровели 15 130 человек, что на 13,4% больше по сравнению с 21 марта.

Всего с начала пандемии в России подтверждено 22 537 883 случая Covid-19, скончались 396 938 заболевших, выздоровели – 21 888 648.

Москва, Наталья Петрова

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