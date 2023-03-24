В России еще почти 12,5 тыс. человек заболели Covid-19

В России за сутки выявлено 12 493 новых случая Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это немного меньше, чем накануне, когда было подтверждено 12 512 случаев заражения.

При этом число госпитализаций пациентов с ковидом снижается третий день подряд. За сутки в больницы попали 1 390 человек, что на 5,8% меньше по сравнению с 23 марта. Как уточнили в оперштабе, увеличение количества госпитализированных отмечено в 41 регионе, снижение – в 38 регионах страны.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 35 пациентов. Общее число ковидных смертей в России с начала пандемии достигло 397 009.

Вместе с тем, за сутки выписаны в связи выздоровлением 13 443 человека, на 2,3% меньше в сравнении с 23 марта.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 22 562 888 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 21 915 850 заболевших.

Москва, Наталья Петрова

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