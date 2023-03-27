Во Франции началась новая волна Covid-19

Заболеваемость Covid-19 во Франции за неделю выросла на 26%. Специалисты объявили о начале десятой волны заражения коронавирусом в стране.

Уровень заболеваемости за прошедшую неделю вырос на 26%, а число пациентов в реанимации – на 15%. Все чаще в отделения неотложной помощи стали поступать граждане с симптомами Covid-19, их число выросло на 20% всего за неделю, передает BFM-TV.

Директор Института глобального здоровья в Женеве Антуан Флао отметил, что заболеваемость выросла по всей Европе.

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала, что пандемия Covid-19 закончится в 2023 году. Специалисты отметили падение числа смертей от вируса.

Париж, Наталья Рязанова

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