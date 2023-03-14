ВОЗ ожидает окончания пандемии Covid-19 в 2023 году

Пандемия Covid-19 закончится в 2023 году, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. 11 марта исполнилось три года со дня, когда ситуацию с распространением коронавируса официально признали пандемией.

«Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», – сказал Гебрейесус при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение.

Трансляция велась на странице ВОЗ в сервисе микроблогов.

Гендиректор ВОЗ отметил, что сейчас мир «в гораздо лучшем положении», чем во время пандемии, недельный показатель смертей от вируса снизился. Он перечислил уроки, которые мир извлек за время пандемии. Среди них важность научных исследований, инвестиций в здравоохранение и международное сотрудничество.

Минздрав Японии уже обсуждает возможность приравнять Covid-19 к сезонному гриппу. Правительство поручило экспертам изучить варианты, чтобы отнести эти заболевания к одной группе.

Женева, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»