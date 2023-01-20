российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 14:52 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Японии хотят приравнять Covid-19 к сезонному гриппу

Министерство здравоохранения Японии рассмотрит возможность приравнять Covid-19 к сезонному гриппу. Соответствующее поручение дал премьер-министр Фумио Кисида.

«Подтвердили, что эксперты должны изучить вопрос о том, чтобы весной [ковид] отнести к пятой категории заболеваний», – заявил глава японского кабмина на пресс-конференции по результатам встречи с министром здравоохранения Кацунобу Като.

В пятую категорию заболеваний также входит сезонный грипп. Кроме того, министры призвали японцев изменить привычки в отношении масок. Население продолжает носить защитные средства даже на открытом воздухе, несмотря на ослабление требований по борьбе с пандемией.

Япония только в октябре полностью открыла границы для иностранных туристов после отмены ограничений в связи с пандемией коронавируса. В декабре в стране случился всплеск заболеваемости Covid-19. На прошлой неделе в Японии был зафиксирован рекорд смертности от коронавируса, там за сутки скончались 523 пациента с ковидом.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России выявили почти шесть тысяч случаев Covid-19 / В России выявили 4 289 новых заболевших коронавирусом / Россия не будет вводить особые ограничения из-за вспышки коронавируса в Китае / В России за сутки выявили 3 032 заболевших коронавирусом / Первые за три года пассажирские автобусы пересекли границу Китая и России / На теннисный турнир допустили спортсменов с коронавирусом / Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вновь превысил 3 тысячи / Заразный штамм «Кракен» еще не выявлен в РФ – Роспотребнадзор

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,