В Японии хотят приравнять Covid-19 к сезонному гриппу

Министерство здравоохранения Японии рассмотрит возможность приравнять Covid-19 к сезонному гриппу. Соответствующее поручение дал премьер-министр Фумио Кисида.

«Подтвердили, что эксперты должны изучить вопрос о том, чтобы весной [ковид] отнести к пятой категории заболеваний», – заявил глава японского кабмина на пресс-конференции по результатам встречи с министром здравоохранения Кацунобу Като.

В пятую категорию заболеваний также входит сезонный грипп. Кроме того, министры призвали японцев изменить привычки в отношении масок. Население продолжает носить защитные средства даже на открытом воздухе, несмотря на ослабление требований по борьбе с пандемией.

Япония только в октябре полностью открыла границы для иностранных туристов после отмены ограничений в связи с пандемией коронавируса. В декабре в стране случился всплеск заболеваемости Covid-19. На прошлой неделе в Японии был зафиксирован рекорд смертности от коронавируса, там за сутки скончались 523 пациента с ковидом.

Токио, Зоя Осколкова

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