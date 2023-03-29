Суточная заболеваемость Covid-19 в России резко выросла

В России резко вырос суточный прирост заболевших Covid-19. За 24 часа выявлено 11 128 новых случаев, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. По сравнению с предыдущим днем, когда было подтверждено 8 447 случаев коранавируса, число зараженных увеличилось на 2 681.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (2 134), Санкт-Петербурге (1 149) и Воронежской области (510).

В то же время число госпитализированных пациентов с ковидом за сутки уменьшилось в 1,6 раза. В больницы попали 968 человек, на 39,7% меньше по сравнению с 28 марта.

За сутки подтверждено 33 летальных исхода, связанных с коронавирусной инфекцией (накануне 37). Вместе с тем, выписано в связи с выздоровлением 12 597 человек, что на 14,4% больше по сравнению с предшествующим днем.

Москва, Наталья Петрова

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