Снова рост: в России за сутки ковидом заболели почти 13 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявлено 12 974 новых случаев заражения коронавирусной инфекцию. По сравнению с предыдущими 24 часа, когда было зафиксировано 10 750 заболевших, число новых заразившихся выросло на 2 224, следует из данных, опубликованных на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Наибольший суточный прирост заболевших зарегистрирован в Москве (1 773), Санкт-Петербурге (1 562), Воронежской (783), Ростовской (540) и Самарской (485) областях.

Вместе с тем, число госпитализированных с Covid-19 за сутки снизилось на 23,7% и составило 1 308 человек. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 21 регионе, снижение – в 59 регионах страны.

От коронавируса за последние 24 часа скончались 34 человека. В то же время выздоровели 11 065 человек, что на 1 402 меньше, чем сутками ранее.

Всего за время пандемии в России коронавирус выявили у 22 638 498 человек, из них 397 245 скончались.

Москва, Наталья Петрова

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