Суточный прирост Covid-19 в России опустился ниже 8 000 случаев

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России опустился ниже отметки в 8 тысяч. За последние 24 часа в стране выявлено 7 836 новых случаев Covid-19, что на 1 755 меньше, чем сутками ранее, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Как отметили в оперативном штабе, заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 17 российских регионах, в том числе в шести регионах более, чем в среднем по стране, уточнили в оперштабе.

Продолжает снижаться и количество госпитализированных пациентов с ковидом. За сутки в больницы попали 528 человек, что на 10,4% меньше по сравнению с 2 апреля. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 20 субъектах РФ», – говорится в сообщению.

За минувшую неделю показатель госпитализации снизился на 10% в сравнении с предыдущей неделей.

Вместе с тем, за сутки скончались 34 больных Covid-19 (накануне 31). В то же время выписано в связи с выздоровлением 7 737 человек, что на 21,3% меньше по сравнению с 2 апреля.

Всего с начала пандемии в России выявлено 22 663 962 случаев заражения коронавирусом, скончались 397 346 пациентов, выздоровели – 22 025 358.

Москва, Наталья Петрова

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